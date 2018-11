26. November 2018, 22:03 Uhr Mit Engel Nikolaus-Service der Pfadfinder

Die Pfadfinder des Stammes Anjo II Karlsfeld bieten auch dieses Jahr wieder einen Nikolaus-Service an. Am 5. oder 6. Dezember können Interessierte zwischen 17 und 20 Uhr den Nikolaus, ein Engerl und wahlweise auch den grimmigen Krampus zu sich kommen lassen. Der Service wird wie jedes Jahr gegen eine kleine Spende angeboten. Davon geht ein Teil an Amani, ein Kindergarten-Projekt in Tansania; der Rest kommt der Jugendarbeit der Pfadfinder zugute. Anmelden kann man sich unter nikolaus@dpsg-karlsfeld.de. Wichtig sind folgende Angaben: der Wunschtermin, die Adresse, die Handynummer und die Anzahl der Kinder sowie mit und in welcher Besetzung die Pfadfinder kommen sollen.