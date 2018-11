14. November 2018, 21:28 Uhr Mit einer Auszeichnung Jugendrat honoriert Einsatz für junge Leute

Der Jugendrat wird auch 2019 wieder den Dachauer Jugendpreis verleihen. Bewerben können sich wie gehabt alle Vereine, Organisationen, Gruppen oder Einzelpersonen, die sich in großem Maße für die Jugend in Dachau eingesetzt oder eine besondere Veranstaltung für die Jugend durchgeführt haben. Wer diese Bedingungen erfüllt und Interesse daran hat, diese besondere Auszeichnung zu erhalten, kann sich mit seinem Projekt oder Verein bis Sonntag, 9. Dezember, 12 Uhr beim Dachauer Jugendrat bewerben. Die Bewerbung sollte sowohl die Daten einer Kontaktperson als auch eine ausführliche Beschreibung des Projekts beinhalten. Alle eingereichten Bewerbungen werden anschließend von einer unabhängigen Jury bewertet. Ihr gehören Jugendrätinnen und Jugendräte sowie Stadträtinnen und Stadträte an. Die Preisverleihung findet am 22. Januar im Foyer des Dachauer Rathauses statt.