29. August 2018, 21:52 Uhr Mit dem Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath CSU radelt durch Pfaffenhofen

Der CSU-Ortsverband Pfaffenhofen/Egenburg veranstaltet für alle interessierten Bürger am Sonntag, 2. September, eine Radtour durch die Gemeinde im westlichen Landkreis. Mit dabei sind der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, Bezirkstagspräsident Josef Mederer und die Kandidaten für Landtag und Bezirkstag August Haas und Julia Grote. Abfahrt ist um 9 Uhr am Kinderhaus. Weiter geht es zur Kapelle in Wagenhofen, nach Unterumbach, Oberumbach, Stockach, Ebersried und Egenburg. Ausklang ist beim Grillfest des Krieger- und Soldatenvereins in der Kalmbach-Halle in Egenburg. Mit den Kandidaten können die Teilnehmer während der Tour und beim Grillen ins Gespräch kommen.