16. Juli 2019, 22:31 Uhr Mit dem Gebietsbetreuer Libellen beobachten im Ampertal

Das Ampertal ist einer der wertvollsten Lebensräume von Libellen in Bayern. Direkt am Fluss und den Stillgewässern lassen sich verschiedene Arten beobachten. Gebietsbetreuer Sebastian Böhm lädt am Sonntag, 21. Juli, zu einer Libellenführung ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz an den Containern, Estinger Straße 48 in Olching. Anmeldung erbeten unter Telefon 0173/59 0 4 4 10.