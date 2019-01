14. Januar 2019, 22:01 Uhr Mit Chefarzt Björn Johnson Podiumsgespräch zum Thema Demenz

Eine Podiumsdiskussion zum Thema Demenz und den Umgang mit dieser Krankheit veranstaltet der Elisabeth-Hospizverein Dachau e.V. Eingeladen dazu ist der Arzt Björn Johnson vom Helios Amper Klinikum Dachau. Johnson ist Chefarzt für Akutgeriatrie und Palliativmediziner. Die Krankheit ist an sich schon eine Herausforderung. Was bedeutet das Leben damit? Wie können Betroffene für die Zeit vorsorgen, in der die Krankheit bereits fortgeschritten sein wird. Auch die Überlegungen zu den verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten in der letzten Phase des Lebens sollten bei der Diagnose nicht außer Acht gelassen werden. Die Podiumsdiskussion "Gehen und Begleiten" am Donnerstag, 17. Januar, wird moderiert von Gunther Kachel, Vorstand des Elisabeth-Hospizverein Dachau e.V. und ehemaliger Chefarzt am Klinikum. Der Abend findet in Kooperation mit der VHS Dachau im Haus der Erwachsenenbildung statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Anschließend an das Podiumsgespräch ist Zeit und Gelegenheit für Fragen der Teilnehmer und zur Diskussion. Interessierte können sich bei der VHS Dachau telefonisch unter 08131/3378640 anmelden. Das Haus der Erwachsenenbildung Dachau befindet sich in der Dr.-Engert-Str. 4, Veranstaltungsort ist Raum 12 im ersten Stock.