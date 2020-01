Die Knappheit an preiswertem Wohnraum in der Metropolregion München wird zu einer immer stärkeren Belastung für immer mehr Haushalte. Über dieses Probleme und mögliche Lösungen diskutiert der Bürgermeisterkandidat der Karlsfelder SPD, Bernhard Goodwin, mit der ehemaligen Bundesbauministerin Barbara Hendricks und dem Geschäftsführer des Münchner Mietervereins und Beauftragten für das Volksbegehren "Sechs Jahre Mietenstopp", Volker Raststätter, am Donnerstag, 23. Januar, um 20 Uhr im Foyer des Bürgerhauses, Allacher Straße 1. Die Bürgerinnen und Bürger von Karlsfeld sind hierzu herzlich eingeladen.

Auch Karlsfeld bleibt von den hohen Mietpreisen nicht verschont. In einigen Medien wird von der "teuersten Gemeinde Deutschlands" gesprochen. Durch das Fehlen von gemeindeeigenen und genossenschaftlichen Wohnungen (wie in München) berechnet sich der Mietspiegel allein aus den Mieten der frei finanzierten Wohnungen. In diesem Zusammenhang ist auch die Forderung der SPD-Spitze nach einer Bodenwertzuwachssteuer zu sehen.