Die Polizei Dachau hat am Wochenende gleich sieben Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Einige waren angetrunken, manche völlig fahruntüchtig und einer stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. Wie die Polizeiinspektion Dachau am Montag mitteilte, hatten drei Fahrer so viel Alkohol getankt, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage waren, ihre Fahrzeuge zu steuern. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt, gegen sie läuft nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Überhaupt kein Verständnis hatten die Beamten für einen dieser betrunkenen Autofahrer, einen 36-jähriger Germeringer mit einem Alkoholwert von 2,7 Promille, der in diesem Zustand auch noch seinen fünfjährigen Sohn als Mitfahrer dabei hatte. Drei weitere Männer erwartet ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot, weil sie die 0,5-Promille-Grenze überschritten haben. Ein weiterer Kraftfahrer, gegen den bereits ein Fahrverbot bestand, stand mutmaßlich unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln. Außerdem verursachte ein Pkw-Fahrer mit einem Alkoholwert von 0,86 Promille in Hebertshausen einen Verkehrsunfall. Auch er musste seinen Führerschein abgeben.

© SZ vom 11.02.2020 / SZ Feedback