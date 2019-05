31. Mai 2019, 21:56 Uhr Mit 17 zu 2 Stimmen Abfuhr für Sozialwohnungsprojekt in Altomünster

Der Gemeinderat stellt sich gegen die Pläne von Bürgermeister Kerle und kippt das Vorhaben am Sandgrubenfeld

Von Horst Kramer, Altomünster

Der Chef der Freien Wählergemeinschaft Altomünster, Hubert Güntner, brachte die Stimmung des Marktgemeinderats auf den Punkt und die Pläne von Bürgermeister Anton Kerle (CSU) zum Kippen: "Ich will am Sandgrubenfeld keinen sozialen Wohnungsbau." Sein Fraktionskollege Michael Reiter erklärte: "Dort sollten wir bezahlbaren Wohnraum schaffen, aber keinen Sozialwohnungsbau." Bei der anschließenden Abstimmung erlitt Bürgermeister Kerle eine krachende Niederlage. 17 Gemeinderäte votierten gegen ihn, nur zwei stimmten mit ihm für seinen Plan, das Areal eines geplanten Wohnblocks mit 16 Wohnungen - davon ein Teil Ein-Zimmer-Appartements - der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Dachau (WLD) in einem Erbpachtmodell zu übertragen.

Ziel der Kooperation wäre gewesen, einen Teil dieser Wohneinheiten mit verminderten Mieten anbieten zu können. Der Fachbegriff lautet "Einkommensorientierte Förderung" (EOF), das gängige Kürzel "Sozialwohnungen". Stefan Reith, einer der Geschäftsführer der WLD, hatte schon im Januar mit Vorurteilen gegen sozialwohnungsberechtigte Mieter aufgeräumt und klargestellt, dass Familien bis zu einer Einkommensgrenze von knapp 60 000 Euro berechtigt sind, sich für EOF-Wohnungen zu bewerben.

Durch entsprechende staatliche Mittel, die von der WLD beantragt werden können, wäre es möglich, Mietwohnungen zum Quadratmeterpreis zwischen fünf Euro und sieben Euro anzubieten. Wohnungen, die von der Marktgemeinde finanziert werden, müssten mangels Förderung Quadratmetermieten zwischen acht und neun Euro erwirtschaften. "Dass die Marktgemeinde durch eigene Subventionen Mieten unter acht Euro anbieten kann, halte ich für sehr unwahrscheinlich", kommentierte Reith, betonte aber umgehend: "Ich bin in dieser Sache völlig leidenschaftslos, allein der politische Wille der Kommune zählt." Mit Ausnahme der Großen Kreisstadt sind alle Landkreisgemeinden Gesellschafter der WLD.

Als der Marktgemeinderat zu Jahresanfang die Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft diskutierte, schien es einen Konsens zur Zusammenarbeit zu geben. Was den Stimmungswandel in der Zwischenzeit bewirkt hat, blieb unklar. Der Verlauf der Sitzung trug vermutlich zu dem Ergebnis bei. Überraschenderweise stieg Amtsleiter Christian Richter ohne Einführung sofort in eine Fragerunde zu einer vierseitigen Tischvorlage ein, die er dem Gremium vorab hatte zukommen lassen. Roland Schweiger (CSU) ergriff das Wort und erklärte mittels vieler Zahlen, dass die Kommune mit einer Vermarktung ohne Erbbaurechtsvertrag besser fahren würde. Der Haken an Schweigers Vortrag: Da keiner der beiden Beamer im Rathaussaal funktionierte, blieben dessen Zahlen im Wortsinne "im Dunkeln". Die Nicht-Fachleute des Gremiums taten sich vermutlich schwer, dem Bauexperten zu folgen und vertrauten stattdessen seiner Kompetenz als Bauunternehmer. Reith wiederum konnte das Zahlenwerk nicht überprüfen oder auch nur seine eigenen Kalkulationen an die Wand werfen.

Ein zweiter Grund für Kerles Abstimmungsniederlage: Die FWG-Fraktion hatte sich wohl schon vorab auf eine Ablehnung der Pläne geeinigt. Güntner brachte prompt seine Lieblingsidee einer großen Planungsrunde zur Entwicklung der Marktgemeinde ins Spiel. Kerle griff sie in vagen Worten auf, doch die Stimmung im Saal konnte er nicht mehr drehen.

Die Kommunalwahlen im kommenden Jahr mögen bei dem Vorgehen der FWD eine Rolle gespielt haben: Die Freien Wähler wollen den aktuellen Bürgermeister unbedingt mit einem eigenen Kandidaten herausfordern; Kerles damaligem Gegenkandidaten Güntner werden Ambitionen nachgesagt, erneut antreten zu wollen. Zumal im November des vergangenen 125 Altomünsterer einen Bürgerantrag im Gemeinderat eingebracht haben, der sich gegen die Planungen des Neubaugebiets richtete und abgelehnt wurde (auch mit FWG-Stimmen).

Die WLD könnte eventuell doch noch mit der Kommune ins Geschäft kommen, als Generalunternehmer und Verwalter für den umstrittenen Wohnblock sowie einen zweiten in ähnlicher Größe. Wolkenkratzer darf man sich nicht darunter vorstellen - es handelt sich um einstöckige Gebäude plus Dach.