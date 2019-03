15. März 2019, 22:03 Uhr Missverständnisse mit Autofahrern sind programmiert Schwieriges Eck

An der Kreuzung Schleißheimer Straße/Frühlingsstraße/Martin-Huber-Straße wissen Radler oft nicht, welche Ampel für sie gilt. Ein neues Konzept soll den Radverkehr in Dachau einheitlich regeln

Von Magdalena Hinterbrandner, Dachau

Der Schulterblick - eines der ersten und wichtigsten Dinge, die jeder Fahrschüler in Theorie und Praxis eingetrichtert bekommt. Jeder hinter dem Steuer muss ihn machen. Sonst wird es gefährlich. Denn da gibt es ja noch die anderen Verkehrsteilnehmer: Fußgänger, Motorradfahrer, Radler. Gerade bei letzteren sind Missverständnisse mit Autofahrern im Straßenverkehr programmiert. Die einen sehen es so, die anderen anders - und jeder ist der Ansicht, er habe Recht.

So ist es beispielsweise auch an der Kreuzung Schleißheimer Straße/Frühlingsstraße/Martin-Huber-Straße in Dachau. Wie man da als Radfahrer richtig drüber kommt, ist hier nicht immer gleich zu überblicken. Der zehnjährige Valentin hat es herausgefunden, aber auch nicht gleich aufs erste mal. Er radelt oft von Dachau Ost auf der Schleißheimer Straße über diese Kreuzung. "Ich bin mit meinem Vater mit dem Fahrrad über die Kreuzung gefahren, die Autoampel hatte grün, die Fußgängerampel rot. Mein Vater ist drübergefahren, ich bin stehen geblieben. Am nächsten Tag sind wir wieder hin und haben überlegt, was richtig ist." Richtig ist nämlich, dass das Signal der Autoampel auch für die Radfahrer gilt. Valentin hat dafür drei Indizien: "Es gibt auf dem Radweg einen Haltebalken für die Fahrradfahrer und neben der Autoampel ist ein Schild mit der Aufschrift ,Signal gilt auch für Radfahrer' angebracht. Und: Auf den Lampen der Fußgängerampel ist nur ein Fußgänger zu sehen, kein Radfahrer. Das sind doch eigentlich eindeutige Hinweise, dass die Radfahrer auf das Signal der Autoampel zu achten haben".

In der Praxis sieht das aber anders aus. Dadurch, dass die Kreuzung ein wenig versetzt ist, liegt die Fußgängerampel weiter vorne als die Autoampel. Der Radweg ist zwischen diesen beiden Ampeln nicht eindeutig gekennzeichnet, und auch wenn Valentins Hinweise sehr eindeutig erscheinen, radeln viele Fahrradfahrer selbstverständlich an die Fußgängerampel, um dort auf ihr Signal zu warten. Viele Autofahrer sind dadurch irritiert. Denn sie rechnen nicht damit, dass der Radler weiterfährt.

"Ja, die Ecke ist nicht ganz gut gelöst", gibt auch Stadtrat Michael Eisenmann (Bündnis für Dachau) zu. Er selbst fährt oft mit dem Rad und kennt die Missverständnisse zwischen Autofahrern und Radfahrern nur zu gut. Er stimmt Valentin auf jeden Fall zu: "Das stimmt schon, dass das Signal für die Autofahrer auch für die Radfahrer gilt." Aber eindeutig ist es anscheinend nicht. Zumindest gibt es Ecken, die besser gelöst sind. "Ein besseres Beispiel ist die Kreuzung Sudetenlandstraße/Theodor-Heuss-Straße. Da ist der Radweg auf die Straße geführt worden und die Radfahrer sind so besser im Blick der Autofahrer," sagt Eisenmann. Warum ist das an der anderen Kreuzung nicht so?

"Man arbeitet gerade an einem Radverkehrskonzept, das dann für ganz Dachau einheitlich sein soll", sagt Stefan Januschkowetz, Leiter des Ordnungsamtes in Dachau. Momentan ist das Konzept im Tiefbauamt in Arbeit, und es soll "ein großer Wurf" werden, sagt Januschkowetz. Ziel ist eine einheitliche Radverkehrsführung in ganz Dachau. Die Kreuzung ist für ihn ein exemplarisches Beispiel. Auch er ist der Meinung, dass eine Verdeutlichung nicht verkehrt wäre. Eine mögliche Lösung sind für Januschkowetz zum Beispiel Fahrradampeln mit einem entsprechenden Lichtsymbol, die auf gleicher Höhe wie die Autoampeln angebracht werden. In Dachau gibt es das bisher nicht.

Valentin schlägt vor, auf die Straße Fahrradsymbole zu machen. Oder einen roten Streifen als Fahrradweg über die große Straße zu ziehen. Jedenfalls etwas, was eindeutig ist. Obwohl Valentin sich richtig verhalten hat, hat ihn ein Mitschüler aus der zweiten Klasse schon geschimpft: "Du bist bei Rot über die Ampel gefahren!" Dabei hat der Zweitklässler auf die falsche Ampel geachtet. Aber auch die Autofahrer kennen die richtige Regelung oft nicht. "Da werden die Radfahrer dann auch oft angehupt und es kommt zu Konflikten", sagt Verkehrsexperte Richard Wacht von der Dachauer Polizei. Auch wenn die Radfahrer Recht haben, sind sie trotzdem der schwächere Verkehrsteilnehmer. "Der Radler denkt sich: Ich bin im Recht. Aber wenn er dann runtergefahren wird, bringt das auch nichts". Die Kreuzung Schleißheimerstraße/Frühlingsstraße/Martin-Huber-Straße hat eine Verkehrsbelastung im oberen Bereich. Vergangenes Jahr gab es dort insgesamt sieben Unfälle, davon einen mit Personenschaden. Radfahrer wurden dort nicht verletzt. Auch Valentins Mutter, Claudia Berger-Jenkner, findet es oft gefährlich auf Dachaus Straßen. "Wir brauchen kein Bungee Jumping. Fahrradfahren in Dachau ist Adrenalin pur."

Valentin findet, dass schon viel für den Radverkehr gemacht werde. Vor allem Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) lobt er. Und auch seine Mutter hat gute Beispiele: "In der Frühlingsstraße gibt es auch einen durchgezogenen Sicherheitsstreifen in der Kurve für Fahrradfahrer." Bis an den Problemkreuzungen aber was gemacht wird, kann es noch dauern. Im Moment wartet man auf das Radverkehrskonzept, das noch vom Stadtrat abgesegnet werden muss. Bis dahin und darüber hinaus gilt also weiterhin: Obacht geben und den Schulterblick nicht vergessen.