16. April 2019, 21:59 Uhr Missbrauch vermeiden Landratsamt: Regeln für Osterfeuer beachten

Es ist ein uralter Brauch, in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag ein Osterfeuer (Judasfeuer) zu entzünden. Da dieses Feuer auch zur illegalen Abfallbeseitigung missbraucht wird, weist das Landratsamt Dachau darauf hin, dass für das Osterfeuer ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz verwendet werden darf. Insbesondere beim Verbrennen von Altöl, Altreifen und mit Kunststoff beschichtetem oder mit Holzschutzmittel behandeltem Holz werden Schadstoffe frei, die nicht nur Luft und Boden belasten, sondern auch für die Teilnehmer am Osterfeuer gesundheitsgefährdend sind.

Für das Feuer muss laut Landratsamt ein Platz ausgewählt werden, der eine Brandgefahr ausschließt und keine wertvollen Naturflächen beeinträchtigt. Das für das Osterfeuer verwendete Material sollte möglichst erst wenige Tage vorher aufgehäuft werden. In Schnittguthaufen, die über den Winter lagern, haben zahlreiche Kleintiere wie etwa der Igel ihren Unterschlupf. Bei kühler Witterung haben die Tiere ihr Winterquartier oft noch nicht verlassen. Wenn die Haufen angezündet werden, werden die Tiere lebendig verbrannt. Zudem besteht bei länger liegenden Haufen die Gefahr, dass dort bereits Vögel wie der Zaunkönig brüten. Der Verstoß gegen abfallrechtliche Vorschriften kann ein Bußgeld in empfindlicher Höhe nach sich ziehen, so das Landratsamt.