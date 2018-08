22. August 2018, 22:04 Uhr MINT-Campus Informatik für Kinder

Das Schülerforschungszentrum bietet Controlling-Kurse an

Das Schülerforschungszentrum MINT-Campus Dachau (MCD) bietet ab September eine Teilnahme am Calliope-Club an. Der Calliope mini ist ein Einplatinencomputer, entwickelt zum Einsatz in Schulen ab der dritten Klasse. Am Forschungszentrum soll nun ein Calliope-Club eingerichtet werden, um Kindern ab dem achten Lebensjahr die Möglichkeit zu geben, auf zunächst spielerische Art und Weise die Grundzüge der Informationstechnik zu verstehen, von der sie zunehmend mehr umgeben sind. Diese Technik soll nicht nur angewandt, sondern auch verstanden werden. Mit der Einrichtung des Calliope-Clubs will man einen Beitrag dazu leisten, Kindern eine digitale Souveränität näher zu bringen.

Dank einer privaten Spende und mit Unterstützung durch die Stiftung Wissenschaft und Bildung der Sparkasse Dachau ist es dem Team des Forschungszentrums möglich dieses neue Angebot in Form einer verbindlichen Club-Teilnahme anzubieten. Durch diese Zuwendungen konnte ein Klassensatz des Minicomputers und ein Satz Fischertechnikbausatzes angeschafft werden. Kinder ab acht Jahren können sich am Donnerstag, 8. September, um 16 Uhr im Mint-Campus, Steinstraße 3 in Dachau über den Club informieren. Um eine Anmeldung per Email unter info@mintcampus-dachau.de oder per Fax 08131 6149 057 wird gebeten. Zu dieser Veranstaltung sind auch die Eltern der Kinder herzlich eingeladen.