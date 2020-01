Die Projektleiterin Eva Rehm freut sich, dass ein weiteres Club-Format am MINT-Campus Dachau eingerichtet werden wird: der Thorlab-Club "Optik und Life-Science Club" (TOLS-Club). Bei diesem TOLS-Club geht es um Licht, Optik, Elektronik und Design. Die Teilnehmer lernen den Umgang mit Linsen und Abbildungen kennen, bauen ein hochauflösendes Mikroskop und experimentieren mit weiteren faszinierenden Eigenschaften von Licht. Als Basis der Experimente dient das modulare Lego-Technik-System in Kombination mit Thorlabs Optiken und Mechanikteilen. Im Rahmen dieses Clubs wird zudem ein Mikroskop und ein Michelson-Interferometer gebaut und damit werden dann Messungen vorgenommen. Ein erstes Treffen findet am Mittwoch, 22. Januar, von 17.30 bis 19.30 Uhr im MINT-Campus in Dachau statt.

Die Erfindung von Laserlicht und seinen besonderen Eigenschaften haben es ermöglicht, kleinste Abstände zu messen. Eines der einfachsten Messaufbauten, welches im Kurs aufgebaut wird, ist das Michelson-Interferometer, in dem zwei Laserstrahlen zusammengeführt werden. Mehr über diese faszinierenden Möglichkeiten und Messmethoden lernt man in dem Club kennen, der von den Fachleuten der Firma Thorlabs angeleitet wird. Das Unternehmen in Bergkirchen ist spezialisiert auf Komponenten für Laser- und Glasfasersysteme sowie auf opto-mechanische Geräte für die Industrie und Forschung und engagiert sich seit 2019 mit Kursen am MINT Campus Dachau.

Eine Anmeldung per E-Mail unter info@mintcampus-dachau.de ist für eine Teilnahme notwendig. Insgesamt sind mittwochs im vierzehntägigen Rhythmus acht Treffen vorgesehen. Voraussetzung zur Aufnahme: Mindestalter 13 Jahre und Besuch der siebten Klasse einer weiterführenden Schule. Vorkenntnisse werden keine erwartet. Eine Anmeldung ist noch bis einschließlich Mittwochvormittag, 22. Januar, möglich.