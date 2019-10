Die Ortsgruppe Karlsfeld zieht Bilanz über den Sommer am See

Im Rahmen eines politischen Treffens hat der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Wasserwacht Karlsfeld einen Besuch abgestattet. Ortsgruppenleiter Andreas Fichtl und rund 15 ehrenamtliche Mitglieder der Wasserwacht des BRK Dachau empfingen den Ministerpräsidenten in ihrer Hütte am Ufer des Karlsfelder Sees. BRK-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath, der Söders Besuch eingefädelt hatte, konnte auch Landrat Stefan Löwl und Bezirkstagspräsident Josef Mederer begrüßen. Söder ließ sich von Ortsgruppenleiter Andreas Fichtl über die Aufgabengebiete und Einsätze der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer informieren. Von Mai bis September verbrachten die Mitglieder der Wasserwacht etwa 4000 ehrenamtliche Stunden am See, um für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen. "An heißen Sommertagen sind das etwa 25 000 Besucher, für die wir als Ersthelfer da sind", erläuterte Fichtl. Die lückenlose Überwachung sei wichtig, denn das seichte Ufergewässer falle nach etwa fünf Metern plötzlich steil ab. "Gerade für Kinder kann das lebensgefährlich sein", so Fichtl.

Insgesamt hatte die Wasserwacht in dieser Badesaison 70 Einsätze zu leisten "vom Bienenstich bis zur Wasserrettung", berichtete der Leiter der Kreiswasserwacht Oliver Welter. Die Helfer hatten aber auch sechs Lebensrettungen durchzuführen. Zu den weiteren Aufgaben gehören jedes Jahr die Absicherung des Karlsfelder Triathlons sowie die Präsenz während des Feuerwerks auf dem Siedlerfest mit 40 000 Besuchern, wie Bootsführer Jürgen Fritsch ergänzte.

Landrat Löwl informierte Söder über die Entwicklung des Naherholungsgebietes Karlsfelder See und seine Bedeutung für den Landkreis. Seidenath wies auf das Jubiläum des BRK Kreisverbandes Dachau hin, der dieses Jahr sein 130-jähriges Bestehen feiert. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder würdigte das Ehrenamt als großartige Leistung, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unerlässlich sei.