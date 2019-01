15. Januar 2019, 22:05 Uhr Mindestlohnsteigerung Mehr Kaufkraft durch mehr Lohn

Im Landkreis erhalten 1820 Menschen 35 Cent mehr pro Stunde

Durch die Anhebung des Mindestlohns steigt die Kaufkraft im Landkreis Dachau. Das erklärt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Demnach profitieren 1820 Arbeitnehmer im Landkreis, die derzeit zum gesetzlichen Lohnminimum arbeiten. Zum 1. Januar wurde der Mindestlohn um 35 Cent auf 9,19 Euro pro Stunde erhöht. Die Gewerkschaft legt das auf die Kaufkraft um. Diese steige damit um 443 000 Euro pro Jahr. Die NGG beruft sich auf eine aktuelle Analyse des Pestel-Instituts aus Hannover. "Mal ins Kino oder Essen gehen. Fast jeder Euro, den Mindestlohn-Beschäftigte am Monatsende extra haben, fließt in den Konsum", sagt Mustafa Öz von der NGG-Region München. Wer zum untersten Lohn arbeite, könne nichts auf die hohe Kante legen. Für den Gewerkschafter ist der gesetzliche Mindestlohn aber weiter zu niedrig: Erst in einer Größenordnung von mehr als zwölf Euro pro Stunde werde die Lohnuntergrenze "langsam armutsfest". Der gesetzliche Anspruch werde viel zu wenig kontrolliert, weil die Finanzkontrolle Schwarzarbeit nach wie vor nicht ausreichend personell ausgestattet sei. "Arbeitszeiten werden nicht korrekt erfasst oder Überstunden nicht bezahlt", kritisiert Öz und fordert die Beschäftigten auf, ihre Januar-Lohnabrechnung genau zu kontrollieren. Wie stark der Mindestlohn steigt, hängt insbesondere von der Entwicklung der Tarifverdienste ab.