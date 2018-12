9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Michael-Kirche Kinder geben ein Adventskonzert

Das Adventskonzert der Kinder findet am Sonntag, 16. Dezember, um 15.30 Uhr in der St. Michael Kirche in Langenpettenbach statt. Mitwirkende: Bembegga Jungbläser, Schmüamhofa Muse sowie Kinder und Jugendliche aus Langenpettenbach und Umgebung. Danach lädt der Pfarrgemeinderat zu Lebkuchen, Kinderpunsch und Glühwein ein.