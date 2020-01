Der Lyriker und Erzähler Michael Groißmeier, geboren 1935 in München, lebt in Dachau. Für sein literarisches Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Bürgermedaille der Großen Kreisstadt Dachau.

"Die Gänze des Lebens" sollte eigentlich sein letzter Gedichtband sein, so hatte es der Dachauer Lyriker Michael Groißmeier angekündigt. Dann folgte ein weiterer Band: "Noch ist die Hand mir lebenswarm". Was klang wie eine letzte lyrische Zuckung war wohl eher eine Aufwärmübung, denn nun hat Groißmeier einen weiteren Band vorgelegt und es wird definitiv nicht der letzte gewesen sein. Zwei weitere fertige Manuskripte hat er bereits fertig in der Schublade. Das Dichten, sagt der bald 85-Jährige, sei sein "Lebenselixier". "Was soll ich denn sonst machen den ganzen Tag?" Oder, wie er es in seinem Gedicht "Auch ich" elegisch formuliert: "Was soll ich denn schon jetzt verstummen, da ich noch wohn im Erdenhaus!"

In seinem neuen Band "Der Mensch, das dunkle Tier" zeigt sich der preisgekrönte Lyriker mit ungebrochener Vitalität. Lustvoll schmiedet er seine Verse, kunstvoll in der Form, opulent und sinnlich in der Sprache mit "Blätterlappen" und "gebauchten Krügen". Groißmeier gehört noch einer Generation an, die eine umfassende humanistische Bildung genossen hat. Das zeigt sich auch am poetischen Vokabular, das schmuck ist und für den nachgeborenen Leser manchmal sperrig.

Was "irdsche Immen" sind "Honigseim", ist nicht schwer zu erraten, aber was bitte ist "sylphidisch", was ist "numinos"? Wo liegen die "Aspodelenauen", wer kennt noch das Wort "Nachen" und "Ferge"? Und was tut einer der etwas "beut"? Glücklich, wer ein Fremdwörterlexikon zur Hand hat. "Ich bin antiquiert", sagt Groißmeier über seine Kunst, nicht ohne Koketterie. "Die Heutgen schreiben nebulös. / Ich liebe Klarheit über alles. Die Heutgen machen ein Getös, / gelingt ein Hauch nur eines Schalles." So lautet der erste Vers in seinem Gedicht "Warum bevorzugt?" Er, der auch mit schmerzenden Gelenken immer noch regelmäßig Geige spielt, hat ein Verständnis von Lyrik, bei der es eben nicht nur um den Ton geht und den Inhalt, sondern auch um die Form - den Takt könnte man auch sagen und den Rhythmus, die Musikalität.

Und dafür braucht es natürlich auch ein Thema. Bei Groißmeier ist die Natur die Bühne, auf der er seine Themen verhandelt, in der Natur spiegelt sich das Göttliche wider, aber auch die Vergänglichkeit - jener Aspekt des Menschlichen, mit dem er sich in seinem fortgeschrittenen Alter schon seit geraumer Zeit intensiv beschäftigt. Groißmeier gefällt es auf der Erde offenkundig besser als in den Asphodelenauen oder anderswo: "Der Himmel scheint mir sternvermint."

Der Titel "Der Mensch, das dunkle Tier" ist übrigens einem Gedicht des Expressionisten Georg Trakl entliehen, wobei im Original "das dunkle Tier" gar nicht der Mensch ist, sondern der Wald. Immer wieder greift Groißmeier einzelne Zeilen berühmter Dichter heraus, die ihm gut gefallen haben, löst sie aus ihrem ursprünglichen Kontext und spinnt sie frei fort. Das ist ein vergnügliche literarische Spielerei die auch einlädt, die Vorlagen noch einmal nachzulesen. Fast alle großen Namen der deutschen Lyrik sind vertreten: Rilke und Eichendorff, Gottfried Benn, Else Lasker-Schüler, Hugo von Hofmannsthal, sogar Walther von der Vogelweide kommt in dem neuen Band zu Ehren. Man kann ja nicht immer auf einen Kuss der Euterpe warten. "Ich brauche eine Initialzündung", sagt Groißmeier.

Eines seiner schönsten und heitersten Gedichte im neuen Band ist der "Sommermittag". Im "milden matten Mittagslicht der Schatten" verwandelt sich eine Frau in eine Tigerin mit "gefleckten Lenden", nach dessen "Tierleibs Wärme" sich der Dichter verzehrt - und bedauernd erkennen muss, dass dies leider nur ein Trugbild war.

Michael Groißmeier: Der Mensch, das dunkle Tier. Gedichte, Allitera Verlag, 2019, 188 Seiten, 14 Euro.