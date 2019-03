1. März 2019, 22:04 Uhr Messe Tourismus in Dachau boomt

Der Tourismus in Dachau nimmt zu. Entsprechend viel Andrang fand auch an allen fünf Messetagen der Stand der Stadt auf der Reise- und Freizeitmesse in München. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, galt das besondere Interesse der Besucher den Ausstellungen und Stadtführungen sowie den Konzerten des Dachauer Musiksommers 2019 und der Schlosskonzerte. Die Stadt ist auch sehr gefragt als Tagesausflugsziel für Vereine in der Region.