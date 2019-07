2. Juli 2019, 22:06 Uhr Meike Haas in Dachau Kinderbuchautorin liest in Stadtbücherei

Zum 50. Jubiläum der ersten Mondlandung macht sich die Stadtbücherei gemeinsam mit kleinen Astronauten ab sieben Jahren auf den Weg, neue Planeten und Lebewesen der Galaxis kennenzulernen. Unter dem Titel "Der wundersame Weltraumzoo - ein Abenteuer aus der Tiefe des Universums" liest die Kinderbuchautorin Meike Haas eine witzig-abenteuerliche Geschichte über Weltraumtiere, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat. Die Sommerlesung findet am Montag, 8. Juli, um 15 Uhr im Lesegarten der Stadtbücherei statt, bei Regenwetter im Großen Lesesaal. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Stadtbücherei bittet um Anmeldung an der Theke der Hauptstelle, persönlich oder per Telefon unter 08131 / 75 48 40.