7. August 2018, 21:59 Uhr Mehrgenerationenhaus Seniorentrainer für das Ehrenamt

Neue Projekte gründen oder Initiativen beraten - dazu will das Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt Dachau ältere Menschen anregen. Die Einrichtung bietet dafür eine kompakte Schulung an sechs Tagen an, die vom 27. September an stattfindet. Seniortrainer zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie als Impulsgeber fungieren und bürgerschaftliches Engagement vor Ort unterstützen. Bei den Qualifizierungsmaßnahmen für bürgerschaftlich engagierte ältere Menschen haben seit 2002 rund 1400 Seniortrainer in Bayern die Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen. Im Landkreis Dachau wurden seit 2012 in fünf Kursen 65 Trainer im gesamten Landkreis zertifiziert. Dabei steht das ehrenamtliche Engagement im Mittelpunkt. Die Seminare zeichnen sich durch kreative Arbeitsmethoden aus. Alle Lerninhalte stehen den Seniortrainern nach Abschluss der Kurse auch als Buch zur Verfügung. Landrat Stefan Löwl wird die Zertifikate bei einer Feier an die Kursteilnehmer übergeben.