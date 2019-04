26. April 2019, 21:51 Uhr Mehrgenerationenhaus Seminar zum Thema Integration

Die Seniorenakademie Bayern veranstaltet zusammen mit dem Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Dachau ein Seminar zum Thema Integration. "Integration erfolgreich umsetzen - das richtige Mindset für anstrengende Zeiten", so lautet das Motto der Veranstaltung, bei der Mindsets aus dem Sport zur Bewältigung schwieriger Situationen vorgestellt werden. Noch heute bestimmt die Frage des erfolgreichen Umgangs mit Migrantinnen und Migranten das politische Geschehen. Wie wollen wir uns verhalten? Auf welcher Wertebasis treffen wir unsere Entscheidungen? Was ist richtig? Wie gehen wir mit Widerständen um? Aus der Sportpsychologie weiß man: Wer sich nur auf Ziele konzentriert, geht ein großes Risiko ein, sich zu verkrampfen und möglicherweise gerade deshalb zu scheitern. Besser sei es daher, sich auf das zu konzentrieren, was man konkret tun muss, um sein Vorhaben zu erreichen. In diesem Seminar werden Mindsets erfolgreicher Sportler vorgestellt, die gelernt haben, sich selbst durch schwierige Lebenssituationen zu führen und sich immer wieder neu zu motivieren. Das Seminar findet am 16. Mai, 9.30 bis 16.30 Uhr,im Mehrgenerationenhaus, Sparkassenplatz 2, statt. Anmeldung bis 8. Mai unter der Telefonnummer 089/544 79 4 0 oder per E-Mail: info@seniorenakademie.bayern.