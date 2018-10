23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Mehrgenerationenhaus Dachau Gespräche über souveränes Altern

Zu einem offenen Austausch über das Älterwerden lädt das Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Dienstag, 6. November, von 10 bis 11.30 Uhr zum zweiten Mal ins Mehrgenerationenhaus der Awo Dachau am Sparkassenplatz 2 ein. "Wir finden die Vorstellung, selbstbewusst und mutig älter zu werden, sehr ansprechend", schreiben die Veranstalter. "Was könnten gute Vorbilder sein in unserer heutigen Zeit? Die Rollenmodelle von Männern und Frauen haben sich in den letzten beiden Generationen ja enorm verändert." In einer Gruppe sollen sich die Besucher darüber austauschen. "Welche Strategien helfen Ihnen persönlich, und dürfte da noch ein bisschen Handwerkszeug, noch ein bisschen mehr Gelassenheit, zum Beispiel, dazu kommen?" Auch um soziale Kontakte soll es bei dem Treffen gehen: Wer nicht aus dem Haus gehen mag, dem ist es dank Internet möglich, weltweit mit anderen Menschen zu kommunizieren, und auch das Kulturangebot ist breit aufgestellt.Welches war Ihre letzte Ausstellung, die Sie besucht haben, fragt die Awo. Denn eines ist klar, nur wer teilnimmt am Angebot hat auch was zu erzählen. Die Leitung des Treffens hat Ingrid Liedtke.