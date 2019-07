4. Juli 2019, 21:47 Uhr Mehrgenerationenhaus Ausbildung zum Senior-Trainer

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Dachau bietet älteren Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, eine Ausbildung zur Senior-Trainerin oder zum Senior-Trainer an. Die Ausbildung beginnt im September. Das MGH der AWO Dachau bildet bereits zum siebten Mal Senior-Trainer für das bürgerschaftliche Engagement im Landkreis und in der Stadt Dachau aus. Senior-Trainer sind Frauen und Männer, die im Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand stehen oder die nach der aktiven Familienphase oder Berufsphase ihre vielfältigen Kompetenzen und Erfahrungen weiterentwickeln und für innovative Projekte im bürgerlichen Engagement einsetzen möchten. Angesprochen werden auch Menschen, die auf der Suche nach neuen Perspektiven in dieser Lebensphase sind und neue gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen. Denn die "Älteren" waren noch nie so gut ausgebildet, gesund und fit wie heute. Die kostenlose Schulung erfolgt in drei Kursmodulen. Alle benötigten Infos gibt es beim MGH Dachau am Sparkassenplatz 2,

Telefon 08131 / 61 50 127 oder per Mail: mgh@awo-dachau.de.