27. Januar 2019 Brennende Spülmaschine

Die Feuerwehr muss mit 20 Mann zur Sudetenlandstraße ausrücken

Eine Spülmaschine hat am Sonntagmittag in einer Wohnung in der Sudetenlandstraße gebrannt und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Integrierte Leitstelle alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Dachau um 12.36 Uhr. Wie Pressesprecher Wolfgang Reichelt berichtet, sind in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus 16 Menschen gemeldet.

Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten nach und nach zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, die Drehleiter sowie ein Einsatzleitfahrzeug mit insgesamt 20 Einsatzkräften aus. Vor Ort war von außen kein Rauch sichtbar. Ein Teil der Bewohner hatte das Gebäude verlassen, andere konnten in ihren nicht verrauchten Wohnungen bleiben. Der Gruppenführer des ersten Fahrzeuges lies eine Schlauchleitung durch das Treppenhaus bis zur Brandwohnung im obersten Stockwerk verlegen. Damit das Gebäude beim öffnen der Tür nicht verraucht, brachte der Atemschutztrupp ein Rauchschutzvorhang an der Wohnungstür an.

Danach drangen die Einsatzkräfte in die Wohnung vor und lokalisierten den Brandherd in der Küche, dort brannte die Spülmaschine. "Mit wenigen Wasserstößen wurden die Flammen schnell gelöscht", so Reichelt. Standardmäßig hätten die Feuerwehrler anschließend die Kücheneinrichtung mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Während der Atemschutztrupp im Gebäude den Brand bekämpfte, brachten andere Rettungskräfte ein Überdrucklüfter in Stellung.

Nachdem das Feuer vollständig gelöscht war, rückten die ersten Rettungskräfte wieder ab. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet.