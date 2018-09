10. September 2018, 22:29 Uhr Mehrere Kollisionen am Samstag Acht Verletzte bei Unfällen

Drei Rettungshubschraubereinsätze in Hebertshausen

Mehrere Unfälle mit insgesamt acht Verletzten musste die Polizeiinspektion Dachau am Samstag aufnehmen. In vier Fällen waren Motorrad- oder Mopedfahrer beteiligt. Schwer verletzt wurden ein 55-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Eschenried. Der Motorradfahrer und die Frau auf dem Soziussitz kollidierten gegen 14.40 Uhr mit einem Auto, dessen Fahrer ihnen die Vorfahrt nahm. Er hatte das Motorrad auf der Kreuzung der Münchnerstraße mit dem Kurfürstenweg auf seinem Weg Richtung Olching übersehen. Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden unter eine Schutzplanke geschleudert. Beide wurden schwer verletzt und mussten jeweils mit Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern und in die chirurgische Klinik der LMU gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Gleich drei Einsätze mit Rettungshubschraubern gab es am Samstagvormittag und Samstagmittag in Hebertshausen. Am Vormittag hatte ein 27-jähriger Vespa-Fahrer beim Abbiegen von der Haimhauser Straße in die Dachauer Straße eine Autofahrerin übersehen. Durch die Kollision der Fahrzeuge stürzte der junge Mann. Er wurde nach Großhadern geflogen, um die Schwere seiner Verletzungen abzuklären. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Mittag gegen halb zwei ereignete sich ein weiterer Unfall in Hebertshausen. Hier nahm ein Autofahrer einer 17-Jährigen die Vorfahrt. Der 51-Jährige wollte von der Münchner Straße nach links in die Alte Dorfstraße abbiegen. Ihm entgegen kam die Jugendliche auf ihrem Leichtkraftrad. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen, der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Gegen 17.30 Uhr kam auf der Johann-Hechenberger-Straße in Richtung Walpertshofen eine 20-jährige Motorradfahrerin nach einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Feld. Weil sie starke Schmerzen hatte, wurde sie vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber zur Untersuchung ins Klinikum Harlaching geflogen. Unfallursache war möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit.

Schließlich wurde die Polizei am Samstagabend gegen halb acht zu einem weiteren Unfall in Egenburg gerufen. Eine 22-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen von der Hauptstraße nach links in die Staatsstraße einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen. Dessen 38-jährige Fahrerin erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Auch die 22-jährige Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 17 000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr aus Pfaffenhofen an der Glonn am Unfallort eingesetzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.