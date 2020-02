Wer kennt sie nicht: Situationen, in denen Schlagfertigkeit gefragt ist, die passende Antwort einem aber wieder mal erst viel später einfällt. Am Mittwoch, 12. Februar, kann man in der Volkshochschule Karlsfeld Tipps und Tricks zur Schlagfertigkeit in alltäglichen Situationen kennen lernen, um selbstbewusster aufzutreten. Das Seminar beginnt um 19.30 Am Finkenschlag 2. Die Teilnahme kostet 16 Euro.

© SZ vom 12.02.2020 / SZ Feedback