3. März 2019, 21:39 Uhr Mehr Schüler Der Landkreis steht vor einem Kraftakt

Einwohnerzuwachs und Rückkehr zum G 9 lassen den Bedarf an weiterführenden Schulen stark steigen. In den nächsten Jahren müssen die drei Gymnasien umfassend erweitert und zwei neue gebaut werden

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Der Stichtag wird kommen, an dem sich zeigt, ob die heutigen Bemühungen des Landkreises Dachau gereicht haben. Dieser Tag wird spätestens im September in sechs Jahren sein, wenn das Schuljahr 2025/2026 beginnt und die ersten Schüler des wiedereingeführten G 9 in die 13. Klasse kommen, statt Abschlussprüfungen zu schreiben. Bis dahin will der Landkreis das vierte und fünfte Gymnasium fertig gestellt und somit Platz geschaffen haben für alle Kinder und Jugendlichen, die Abitur machen wollen. "Ansonsten werden wir das räumlich nie und nimmer bewältigen können", sagt Schulexperte Albert Herbst vom Landratsamt in der Schulausschusssitzung. Die Uhr tickt.

Es ist eine fast irrwitzige Herausforderung: Die Kreistagspolitiker und Verwaltungskräfte im Landratsamt müssen in den kommenden Jahren die weiterführenden Schulen so erweitern, dass alle Zehn- bis Neunzehnjährigen dort unterkommen können. Die Kosten für die Gymnasien Nummer vier und fünf kann noch niemand wirklich abschätzen. Klar ist dagegen: Der Schulbedarf ist groß und wird weiter wachsen. Einerseits trifft die Rückkehr zum G 9 die Gymnasien mit voller Wucht. Es braucht mehr Lehrer, mehr Klassenzimmer, überhaupt mehr schulische Infrastruktur.

Andererseits steigt die Zahl an Einwohnern nirgendwo schneller nach oben als im Landkreis Dachau. Mehr Menschen bedeuten auch mehr schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Das zeigen die Zahlen des Schulentwicklungsplans, den Herbst den Kreisräten in der Sitzung präsentiert. Ende 2018 waren 1607 Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2018 im Landkreis gemeldet, vor zehn Jahren waren es knapp 1500. Allein schon wegen dieser Geburtenzunahme stehe der Landkreis vor großen räumlichen Herausforderungen, wenn diese Jahrgänge in zehn Jahren auf weiterführende Schulen gehen, sagt Albert Herbst.

Gleichwohl sind einige Kreisräte der Meinung, dass die Geburten nicht unbedingt das Entscheidende sind, um Schülerzahlen vorherzusagen. "Die Steigerungen entstehen durch den Zuzug. Das ist ganz schwer abzuschätzen", sagt Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). Wolfgang Offenbeck (CSU) zweifelt an früheren Bevölkerungsstatistiken und spricht von "Zahlenprognosen, die sich überholen".

Der Platz an den Gymnasien ist begrenzt. Erstmals seit dem Doppelabiturjahrgang von 2011 ist die Zahl der Gymnasiasten im Landkreis wieder gestiegen, um 42 Schüler. Insgesamt lernen 3591 Jungen und Mädchen in 102 Klassen an den drei Gymnasien in Dachau und Markt Indersdorf. Das Ignaz-Taschner-Gymnasium, an dem es vom nächsten Schuljahr an ein Ganztagsangebot gibt, wird bereits erweitert, auch am Gymnasium Markt Indersdorf beginnen bald die Bauarbeiten. Für das Josef-Effner-Gymnasium ist eine Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung auf fünf oder sechs Züge schon in Bearbeitung. Angesichts der demografischen Entwicklung wollen sich die Kreisräte auch die Option offenhalten, das künftige vierte Gymnasium in Karlsfeld von fünf auf sechs Züge auszubauen.

Die Kreisräte haben einstimmig beschlossen, die Vergrößerung bereits jetzt bei den Planungen zu berücksichtigen. Etwa sollen der Lehrerbereich, Speisesaal oder die Bibliothek großzügig errichtet werden. Die Verwaltung rechnet mit einem Flächenmehrbedarf an 124 Quadratmetern und mit Mehrkosten zwischen 700 000 und 800 000 Euro.

Im Vergleich zu den Gymnasien ist der Handlungsbedarf bei den Realschulen deutlich geringer. Bei allen vier Einrichtungen sei man "kurz- und mittelfristig gut aufgestellt", sagt Herbst. Insgesamt gehen aktuell 2620 Kinder und Jugendliche auf die Realschulen in Dachau, Odelzhausen, Indersdorf und Weichs, was einen leichten Anstieg in Relation zum Vorjahr bedeutet. Wegen des Anstiegs der Klassenzahlen muss die Dreifachhalle in Odelzhausen zu einer Vierfachhalle ausgebaut werden. Das kostet den Landkreis voraussichtlich 380 000 Euro. Die Mitglieder des Schulausschusses haben sich einstimmig dafür ausgesprochen.

Herbst muss den Kreisräten einen Wermutstropfen einschenken. Eigentlich wollte man an der Berufsschule in Dachau den Ausbildungsberuf "Kaufmann in E-Commerce" einrichten. Doch sieht es derzeit so aus, dass die Schule in Neuburg an der Donau den Zuschlag erhält. "Wir haben alles versucht", sagt Herbst. Landrat Stefan Löwl (CSU) berichtet von der Debatte in den entscheidenden Gremien. Dort habe es geheißen, man wolle mit dem Studiengang den ländlichen Raum fördern. Dachau sei dafür nicht die erste Wahl.