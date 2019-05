9. Mai 2019, 22:11 Uhr Mehr Platz für Grundschüler Provisorium für die Klosterschule

In den Sommerferien werden an der Burgfriedenstraße Container aufgestellt, in denen vier Klassenzimmer und drei Fachräume für die Grundschüler eingerichtet werden sollen. Die Maßnahme kostet 1,1 Millionen Euro

Von Petra Schafflik, Dachau

Alle Mädchen und Buben der Klosterschule werden im kommenden Schuljahr ein Dach über dem Kopf haben. Denn die Stadt wird im Sommer an der Burgfriedenstraße in fußläufiger Entfernung zum Schulhaus einen zweigeschossigen Containerbau aufstellen, der Platz bietet für vier Klassenzimmer, drei Fachräume und die notwendigen Sanitärräume. Das entschieden die Stadträte im Bau- wie auch im Finanzausschuss nun einstimmig. Die provisorische Schulerweiterung ist dringend nötig, weil die Schülerzahlen der Klosterschule steigen und im bestehenden Gebäude schon von Herbst an nicht mehr genug Räume bereit stehen. "Ich bin erleichtert", sagt Schulleiterin Karin Ernstorfer auf Nachfrage. Das Provisorium sei "die praktikabelste Lösung, schulnah und auf kurzem Weg erreichbar." Doch mit der jetzt vorgesehenen Übergangslösung, die wegen des Ensemble-Denkmalschutzes auf fünf Jahre befristet ist und 1,1 Millionen Euro kostet, wird es nicht getan sein. "Wir werden eine fünfte Grundschule brauchen", erklärte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) im Haupt- und Finanzausschuss. Die Verwaltung prüfe bereits mögliche Standorte. Aber auch über eine langfristige Erweiterungsoption für die Klosterschule will man sich Gedanken machen.

Das Provisorium im Hinterhof der Burgfriedenstraße 1 "ist notwendig, aber unerfreulich", betonte Florian Schiller (CSU). Denn kurzfristige Übergangslösungen sind nicht nur im Schulalltag unbeliebt, sondern auch teuer. Auf mehr als eine Million Euro summieren sich die Kosten für die Miete der Schulcontainer, die Planung, Ausstattung und die Installation. Allerdings gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach Überlegungen für einen Erweiterungsbau der Schule.

Als Standort war damals der Metzgerhof direkt neben dem nun genutzten Areal im Gespräch. Auch der Anbau eines vierten Schulflügels sei geprüft, aber verworfen worden, erinnerte der Oberbürgermeister. Doch nun besteht Handlungsbedarf. Auch wenn die aktuelle Bevölkerungsprognose noch nicht vorliege, "traue ich mich zu sagen, wir brauchen eine weitere Grundschule". Dennoch werde die Klosterschule langfristig die Zusatzräume brauchen, die nun im Container entstehen, erklärte Elisabeth Zimmermann (CSU).

Das Schulentwicklungsteam wird sich deshalb noch einmal die alten Pläne ansehen, die eine Turnhalle plus Klassenzimmer auf dem Metzgerhof vorgesehen haben. Allerdings seien diese Konzepte im Hinblick auf die modernen Lehrpläne bereits überholt, darauf machte der Leiter der städtischen Hochbauabteilung, Maximilian Ernst die Stadträte im Ausschuss aufmerksam.

Zunächst wird aber die Container-Anlage errichtet. Um auf dem städtischen Grundstück an der Burgfriedenstraße Platz zu schaffen für das Schulprovisorium, wird eine alte Garage abgerissen, auch zwei Obstbäume am Hang müssen möglicherweise weichen. In den Sommerferien sollen dann auf der freigeräumten Fläche die Schulcontainer errichtet werden. Die gesamte Anlage steht derzeit noch auf der Volksfestwiese, wo sie von Schülern der Mittelschule-Süd als Ausweichquartier genutzt wird. Von dort werden die Container in die Altstadt umziehen.

Am Behelfsbau wird es keinen Pausenhof geben, dafür reicht die Fläche nicht aus. Die Mädchen und Buben werden in der Pause zur nahegelegenen Klosterschule hinaufgehen. "Das ist kein Problem, der Weg ist ungefährlich und nicht weit", sagt Schulleiterin Ernstorfer.