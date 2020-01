Die Dachauer Neujahrsbabys heißen Dario und Max. Sie sind die ersten Kinder, die 2020 in Dachau geboren wurden. Im vergangenen Jahr kamen 908 Babys, davon 455 Mädchen und 453 Jungen, in der Frauenklinik auf die Welt. Das sind 19 Kinder mehr als im Jahr 2018 (889). 2017 betrug die Zahl der Entbindungen 828. Der geburtenstärkste Monat im vergangenen Jahr war mit 93 Babys der Juli. "Die steigenden Geburtenzahlen sind ein großer Vertrauensbeweis, den uns die Eltern entgegenbringen", sagt der Chefarzt der Frauenklinik, Privatdozent Florian Ebner. Ausdrücklich dankte er den Hebammen, Pflegern und Ärzten, "die tagtäglich eine außerordentliche Leistung erbringen".

Drei Kreißsäle stehen der Frauenklinik zur Verfügung. Kreißsaal 1 ist mit einer Geburtswanne auf die Entbindung im Wasser ausgerichtet. In jedem Raum gibt es moderne Entbindungsbetten und eine Monitorüberwachung. Neben den drei Entbindungsräumen verfügt das Klinikum über zwei separate Wehenzimmer, drei Untersuchungsräume sowie ein Stillzimmer auf der Station. Alle Neugeborenen werden von erfahrenen Kinderärzten untersucht. Für besondere Situationen, wie zum Beispiel Anpassungsstörungen oder Blutzuckerschwankungen, stehen Überwachungsplätze und entsprechend ausgebildetes Pflegepersonal zur Verfügung.

Werdende Eltern, die sich an Ort und Stelle ein Bild machen möchten, haben jeden ersten Donnerstag im Monat Gelegenheit dazu. Von 18.30 Uhr an lädt Chefarzt Florian Ebner gemeinsam mit dem Hebammen-Team zu einer Informationsveranstaltung in den Tagungsraum 1 ein. Auch eine Kreißsaalführung steht auf dem Programm. Interessierte können das Team der Geburtshilfe kennenlernen und sich die Entbindungsräume, die Wochenstation und den Wahlleistungsbereich anschauen. Die nächste Veranstaltung findet am Donnerstag, 6. Februar, statt.