1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Mehr Gewerbesteuer "Bitte konkrete Vorschläge"

Schwabhausen und die Suche nach Gewerbeflächen

Von Renate Zauscher, Schwabhausen

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind in Schwabhausen im Vergleich mit anderen, auch ähnlich situierten Gemeinden ohne Autobahnanbindung, seit Jahren vergleichsweise gering. Dem will die CSU-Fraktion im Schwabhausener Gemeinderat abhelfen: Sie stellte eine entsprechenden Antrag, der in der jüngsten Sitzung des Rats behandelt wurde. Die CSU-Vertreter wollen die Ausweisung von zusätzlichen Gewerbeflächen auf verschiedenen Wegen voranbringen. So solle die Verwaltung "funktional sinnvolle, zusammenhängende Flächen" für die Ausweisung kleinerer Parzellen vorschlagen, auf denen sich mittelständische, regionale Betriebe ansiedeln könnten. Darüber hinaus sollten die Wirtschaftsförderung des Landkreises und der IHK-Regionalausschuss Dachau gebeten werden, die derzeitige Marktsituation für Gewerbeflächen und auch Forschungsstandorte im Landkreis darzustellen. Außerdem solle der Bedarf von Gewerbeflächen von örtlichen Gewerbeunternehmen und Freiberuflern abgefragt werden, um daraus eine Prognose für die nächsten fünfzehn Jahre zu erstellen.

Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) verwies in der Diskussion über den CSU-Antrag auf eine Klausur, bei der im kommenden Februar über die Fortentwicklung des gemeindlichen Flächennutzungsplans gesprochen werden solle. Als Problem sieht Baumgartner einerseits, dass es nicht viele Flächen in der Gemeinde gebe, die unter städtebaulichen Aspekten für eine Gewerbeausweisung geeignet seien, und zweitens die Tatsache, dass diese wenigen Flächen häufig nicht zur Verfügung stünden: Er wisse von vielen Eigentümern, die nicht verkaufen wollen. Baumgartner appellierte deshalb an die Antragsteller, eigene Ideen zu entwickeln und vom Planer, den die Gemeinde im Zusammenhang mit der Erweiterung des Flächennutzungsplans beauftragt hat, überprüfen zu lassen. "Es wäre wichtig", so der Bürgermeister, "dass wir Vorschläge genannt bekommen". "Bitte keine Anträge sondern konkrete Vorschläge" erklärte auch der zweite Bürgermeister Wolfgang Hörl vom Bürgerblock Arnbach.

Über den Antrag der CSU-Fraktion wurde zuletzt trotz dieser Vorbehalte abgestimmt. Man entschied, dass sowohl die Verwaltung mit der Suche nach Ausweisungsmöglichkeiten wie auch die Wirtschaftsförderung und die IHK im Landkreis in die Sache miteingebunden werden sollen. Mit knapper Mehrheit sprach sich der Rat auch für eine Bedarfsabfrage unter örtlichen Betrieben und Freiberuflern aus.