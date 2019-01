31. Januar 2019, 22:08 Uhr Mehr Erwerbslose im Januar Zu kalt zum Arbeiten

Erwerbslosenquote erhöht sich im Januar von 1,8 auf 2,2 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Freising zum Jahresbeginn 2019 witterungsbedingt angestiegen, auch im Landkreis Dachau: Die Arbeitslosenquote kletterte von 1,8 Prozent im Dezember auf einen aktuellen Wert von 2,2 Prozent. Damit lag sie aber immer noch deutlich unter dem Vorjahreswert von 2,4 Prozent. Insgesamt waren im Januar 2019 mit 2001 Personen 414 Dachauer mehr auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle als noch im Vormonat. 982 Bürger meldeten sich seit Jahresbeginn neu arbeitslos, 573 Personen konnten im Gegenzug ihre Arbeitslosigkeit beenden. Bei den Arbeitsvermittlern im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Dachau meldeten die Unternehmen im ersten Monat des Jahres 133 Stellenangebote. Damit gab es zu Jahresbeginn 908 Offerten im Dachauer Stellenpool.

"Wir beobachten jedes Jahr denselben Effekt", erklärte Karin Weber, Chefin der Agentur für Arbeit Freising. "Sobald die Temperaturen sinken, steigen die Arbeitslosenzahlen. Das liegt vor allem an den witterungsbedingten Entlassungen in den Außenberufen, in denen bei Minusgraden nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt gearbeitet werden kann." Das betreffe beispielsweise die Baubranche oder den Garten- und Landschaftsbau. "Diese Entwicklung ist typisch für die Saison und fällt in diesem Winter sogar etwas schwächer aus als im vergangenen Jahr." Im Januar 2018 errechnete sich eine Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent, insgesamt waren vor einem Jahr 43 Personen mehr arbeitslos gemeldet. Die Winterarbeitslosigkeit geht hauptsächlich zu Lasten der Männer geht: Im Januar 2019 waren 1345 Männer mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat - das bedeutet einen Anstieg von 39 Prozent. Zum Vergleich: Bei den weiblichen Arbeitslosen errechnete sich ein Plus von rund zehn Prozent.