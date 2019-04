2. April 2019, 21:49 Uhr Mehr Engagierte Asyl-Helferkreise suchen Freiwillige

Ein Infotag soll Interessierten alles Wichtige zum Thema näher bringen

Im Landkreis Dachau engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche bereits seit Jahren dafür, die Integration von Neuzugewanderten zu unterstützen. Die Aufgaben der Asyl-Helferkreise haben sich mittlerweile zwar gewandelt, am wesentlichen Ziel hat sich aber nichts geändert. Dafür werden weiterhin Menschen gesucht, die sich als Begleiter und Helfer im Bereich Asyl einbringen möchten.

Am Samstag, 6. April, gibt es den Infotag "Startklar ins Ehrenamt". Interessierte erhalten hier grundlegende Informationen zum Thema Asyl. Fragen, die für die Arbeit mit den Asylbewerbern wichtig sind, werden im Laufe des Infotags beantwortet. Der Ablauf des Asylverfahrens wird ebenso erklärt wie die Unterbringungsmöglichkeiten und Leistungen für Asylbewerber. Das Ausländeramt wird über Arbeitslaubnisse und Ausbildungen informieren.

Welche Aufgaben haben die Asyl-Helfer eigentlich? Kurz gesagt: Sehr viele. So beginnt die Integrationsunterstützung bereits mit der Begleitung zum Einkaufen oder zu Behörden, wo das Ausfüllen von Formularen erklärt wird. Aber auch Nachhilfe in der Deutschen Sprache, bei den Hausaufgaben in Mathe oder zur Berufsausbildung wird geleistet. Fachwissen aus dem eigenen Beruf darf ebenfalls gerne mit eingebracht werden. Beispielsweise wenn es darum geht, eine Bewerbung zur schreiben und eine Arbeit oder einen Ausbildungsplatz zu finden. Die Integrationspaten stehen den Asylbewerbern und Geflüchteten in allen Lebensbereichen mit Rat und Tat zu Seite. Auch schon mit wenigen Stunden pro Monat oder im Umfang eines zeitlich begrenzten Projekts kann sich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten an der Integration beteiligen.

Die Anmeldung für die kostenfreie Teilnahme ist im Internet unter www.dachauer-forum.de möglich. Bei Fragen zum Infotag "Startklar ins Ehrenamt" oder zur Arbeit als Integrationsbegleiter kann gerne auch der hauptamtliche Integrationslotse Julius Fogelstaller im Landratsamt Dachau per Mail (julius.fogelstaller@lra-dah.bayern.de) kontaktiert werden.