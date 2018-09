17. September 2018, 22:08 Uhr Mehr als 30 Länder Rotary Club verhilft zu Auslandsreisen

Der Rotary Club Dachau hat noch Plätze frei im internationalen Jugendaustauschprogramm für das Schuljahr 2019/20. Das nicht kommerzielle Programm fördert jährlich weltweit ungefähr zehntausend Jugendliche beim Austausch in mehr als 30 Länder in Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland, Asien und Afrika. Informieren kann man sich unter https://www.rotary-jd.de/. Das Austauschprogramm ermöglicht den Teilnehmern, ein Jahr lang ein neues Land, seine Bevölkerung und Kultur kennen zu lernen und die Sprache zu lernen. Wie der Rotary Club weiter mitteilt, müssen die Bewerber über Grundkenntnisse in der Sprache des Gastlandes verfügen, außerdem sind Anpassungsfähigkeit, Aufgeschlossenheit und Selbständigkeit gefragt. Teilnehmen können schulpflichtige Mädchen und Jungen zwischen 16 und 18 Jahren im Anschluss an die 10. Klasse. Interessenten bewerben sich per E-Mail bis 25. September unter rcdachau@gmail.com mit einem Foto und kurzem Motivationsschreiben, in dem sie erklären, warum sie sich für ein Auslandsjahr bewerben und was sie sich darunter vorstellen.