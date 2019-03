19. März 2019, 21:54 Uhr Mehr als eine Woche Stadtwerke sperren Wieninger Straße

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen in der Dachauer Altstadt einstellen: Von Mittwoch, 20. März, bis voraussichtlich Freitag, 29. März, ist die Wieninger Straße im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße und der Einfahrt zum Altstadt-Parkhaus für den Verkehr gesperrt. Grund ist die Erneuerung des Kanal-Hausanschlusses in der Wieninger Straße 18a. Dabei handelt es sich um das ehemalige Rössler-Anwesen. Das haben die Stadtwerke Dachau mitgeteilt.

Die Neuerrichtung des Gebäudes in der Wieninger Straße mache eine Neu- beziehungsweise Umverlegung des Hausanschlusses an den Abwasserkanal erforderlich, so die Stadwerke. Die Einbahnstraßenregelung zwischen Augsburger Straße und Altstadt-Parkhaus wird für die Dauer der Kanalarbeiten aufgehoben, der Abschnitt ist in diesem Zeitraum beidseitig befahrbar. Die Zufahrt zur Altstadt-Parkgarage ist bis zum Ende der Bauarbeiten nur von der Augsburger Straße möglich. Die Stadtwerke Dachau bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme einhergehenden Verkehrsbehinderungen. Die Anwohner der Wieninger Straße wurden entsprechend informiert.