28. Juli 2019, 21:34 Uhr Mehr als ein Promille In Schlangenlinien durch Altomünster

Wohl etwas über den Durst getrunken, hat am Samstag ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Dummerweise kam er gegen 22.15 Uhr auf die Idee dennoch mit dem Auto nach Hause fahren zu müssen. In Schlangenlinien kurvte er durch Altomünster. Eine 30-jährige Frau bemerkte dies und alarmierte die Polizei. Bis der Streifenwagen kam, gelang es ihr sogar den 28-Jährigen zu stoppen. Mehr als ein Promille Alkohol zeigte der Schnelltest an. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.