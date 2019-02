20. Februar 2019, 21:37 Uhr Mehr als abgemacht Hoher Zuschuss für Kindergarten

Die Einrichtung Sankt Georg erhält viel Geld für Sanierungsarbeiten

Von Petra Schafflik, Hebertshausen

Ein defekter Zaun muss umgehend erneuert werden und kaputte Spielgeräte gehören sofort ausgetauscht. Weil sich deswegen die Kosten im Kindergartenjahr 2017/2018 ungewöhnlich gehäuft haben im katholischen Kindergarten Sankt Georg in Hebertshausen, erhält die Einrichtung jetzt von der Gemeinde Hebertshausen einen Zuschuss. Und zwar in einer Höhe, die über die vereinbarte Obergrenze hinausgeht. Denn eigentlich sieht der Betriebsträgervertrag zwischen Kommunen und kirchlicher Einrichtung eine Deckelung der Sachkosten auf 4000 Euro vor.

Tatsächlich sind dem Kindergarten Sankt Georg deutliche größere Ausgaben in diesem Bereich entstanden. Auch, weil eine Verteilung auf mehrere Jahre, also etwa eine Zaunreparatur in Etappen, nicht praxisgerecht gewesen wäre. Daher zeigten sich die Mitglieder des Gemeinderates großzügig und votierten einstimmig dafür, ohne separate Betrachtung der Defizitbringer bis zu dem für die gesamte Einrichtung vereinbarten Maximalzuschuss von 50000 Euro zu zahlen.

Weil auch der laufende Betrieb des Kindergartens in der Franz-Schneller-Straße mit steigenden Personalkosten einen erheblichen Teil beiträgt zum Gesamtdefizits, werde innerhalb der Kirchenstiftung bereits über eine Gebührenerhöhung für die Eltern nachgedacht, informierte Bürgermeister Richard Reischl (CSU).