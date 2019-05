16. Mai 2019, 21:51 Uhr Mehlprimel Blütenpracht im Moor

Die Mehlprimel ist Ampertaler des Monats Mai

Die Gebietsbetreuung des Natura-2000-Gebietes Ampertal bei den Land-schaftspflegeverbänden Dachau und Fürstenfeldbruck stellt jeden Monat einen "echten Ureinwohner" vor: Wer regelmäßig einen Ausflug in die Berge unternimmt, ist dabei bestimmt schon einmal über die Mehlprimel gestolpert. In den Alpen sieht man ihre lila bis rosa Blüten noch häufig. Diese stehen zu mehreren an einem langen Stängel, der sich über der kleinen, unscheinbaren Blattrosette erhebt. Die Blätter sind an der Unterseite mit einem weißlichen Belag überzogen, dem die Mehlprimel auch ihren Namen verdankt. Je weiter nördlich man aber in Bayern geht, desto seltener wird diese hübsche Pflanze. Und auch entlang der Amper findet sie sich nur noch auf wenigen Flächen.

Das hängt vor allem mit den ökologischen Ansprüchen der Art zusammen. Im Flachland liebt sie nämlich quellige, nasse Standorte, die nicht zu dicht bewachsen sein dürfen. Auch sollte der Boden unbedingt kalkhaltig sein, denn sauren Untergrund kann diese Blume gar nicht leiden. In den ursprünglichen Niedermooren entlang der Amper fanden sich solche Lebens-räume auch zuhauf, und entsprechend zahlreich war die Mehlprimel. Jahrzehnte der Entwässerung dieser Biotope, einhergehend mit der "Tieferlegung" unserer Bäche und Flüsse und der anschließenden intensiven Landwirtschaft haben diese Blütenpracht jedoch weitestgehend ver-schwinden lassen.

Das ist aber nicht nur für die Mehlprimel ein Problem, sondern auch für unzählige andere Arten, die sich mit ihr ein Biotop teilen. Und zudem für das Klima, denn intakte Niedermoore sind sehr effektive CO₂-Speicher. Außerdem leisten sie einen wertvollen Beitrag zum Hochwasserschutz, da sie große Mengen an Niederschlägen lange zurückhalten können und diese erst nach und nach in die Oberflächengewässer abgeben. Von kontinuierlichen Schutzbemühungen für diesen gut aussehenden Ampertaler profitiert also nicht nur die Natur, sondern auch der Mensch.