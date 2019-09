Das Helios-Amper-Klinikum in Dachau eröffnet nach vier Jahren und zum Abschluss der zweiten Sanierungsphase eine Wahlleistungsstation und hochmoderne OP-Säle in dem Krankenhausgebäude

Landrat Stefan Löwl (CSU) ist, wie er sagt, froh. "Heute können wir einen weiteren Schritt für den Umbau unseres Krankenhauses zu einem modernen, kompetenten und ortsnahen Gesundheitsdienstleister feiern." Im Dezember 2015 begannen die Arbeiten für das groß angelegte Bauvorhaben zur Modernisierung und Erweiterung des Helios-Amper-Klinikums in Dachau. Zunächst wurde der Erweiterungsbaus fertiggestellt, nun ist die zweite Phase der Baumaßnahmen abgeschlossen. Ein neuer OP-Trakt und zwei renovierte Stockwerke des sechsstöckigen Bettenhauses sind jetzt offiziell eröffnet worden.

Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesundheitswesen nahmen an einem Rundgang durch die neuen Etagen im Bettenhaus und einen der vier neuen Operationssäle teil. Pflegedirektorin Gesa Breckweg, Landrat Stefan Löwl, Klinikgeschäftsführer Gerd Koslowski und der Ärztliche Direktor, Hjalmar Hagedorn, durchschnitten das rote Band. Die Säle im neuen OP-Trakt seien nach dem neusten Stand der Technik ausgestattet, sagt Hagedorn und fügt an: "Sie ermöglichen den Pflegekräften und uns Ärzten ein zielgerichtetes, sicheres und ergonomisches Arbeiten." Ein Bild- und Videomanagementsystem erleichtere die Abläufe im OP.

Detailansicht öffnen Die neuen OP-Säle des Amperklinikums in Dachau verfügen über modernste Technik. (Foto: Toni Heigl)

Mit Hilfe dieses Systems können zeitgleich verschiedene Bilder, zum Beispiel Aufnahmen aus der Computertomografie, Endoskopiebilder und Livebilder von der Operation, auf einem Wandmonitor sowie schwenkbaren Deckenmonitoren geworfen werden. So hat der operierende Mediziner die Möglichkeit, direkt am Operationstisch auf alle benötigten Informationen zuzugreifen. "Mit der Inbetriebnahme unseres neuen OP-Trakts werden sukzessive die älteren OP-Säle saniert, so dass dem Klinikum Ende 2021 zwölf hochmoderne OP-Säle zu Verfügung stehen," sagt Gerd Koslowski in seiner Begrüßungsansprache. Geplant ist auch eine Vergrößerung von Aufwachraum, Umkleiden und Lagerflächen. Die Umstrukturierung soll Wege verkürzen und Prozesse im gesamten OP-Bereich erheblich verbessern. Die Neuerungen sollen das Patientenwohl erheblich steigern.

Im Rahmen der Sanierung des sechsstöckigen Bettenhauses sind nach der zweiten Bauphase zwei Etagen fertiggestellt. Im fünften Stock befindet sich eine Telemetrieeinheit für kardiologische Patienten. Das Besondere an dieser neuen Station sei, so Oberarzt der Kardiologie Axel Strehle, dass selbst Patienten mit gravierenden Herzrhythmusstörungen sich dank der Telemetrietechnologie auf dem ganzen Stockwerk frei bewegen und trotzdem immer ärztlich überwacht werden können. Anders als bei einem Langzeit-EKG können Informationen über die Herzaktivität des Patienten mittels eines mobilen Geräts per Datenfunk an einen zentralen Computer gesendet und dort sofort ausgewertet und vom Arzt überprüft werden. "So bleibt die Mobilität der Patienten gewahrt, die für die Genesung eine wichtige Rolle spielt," sagt Strehle.

Detailansicht öffnen Pflegedirektorin Gesa Breckweg, Landrat Stefan Löwl, Geschäftsführer Gerd Koslowski und Ärztlicher Direktor Hjalmar Hagedorn. (Foto: Toni Heigl)

Im Bettenhaus wurden alle vorhandenen Dreibettzimmer in Ein- und Zweibettzimmer umgebaut. Im fünften Stock gibt es neben der Telemetrieeinheit sechs Wahlleistungszimmer mit Einzelbetten. Die Wahlleistungsstation im sechsten Stock verfügt über 20 Zimmer, davon sechs Einbettzimmer und 14 Zweibettzimmer. Dort wähnt man sich beinah in einem Hotelzimmer: Im Raum befinden sich eine Sitzecke mit Sessel, ein Flachbildfernseher, ein Tresor und sogar eine Minibar - ohne alkoholische Getränke natürlich. Auf dem Schreibtisch steht ein Korb mit frischem Obst, das Bett ist mit Damast bezogen.

Die Wahlleistungszimmer bieten Privatpatienten und Selbstzahlern die Option, ihren Krankenhausaufenthalt in komfortabel eingerichteten Räumen zu verbringen und verschiedene Serviceleistungen auf Wunsch hinzu zu buchen. Außerdem ist im sechsten Stock eine eigene Lounge eingerichtet, in der kostenlos Kaffee und Tee bereitstehen. Die Fertigstellung der Wahlleistungsstation der Operationssäle markiert den Abschluss der zweiten Etappe im Bauvorhaben des Amperklinikums.

Mit der vollständigen Sanierung des Bettenhauses, im Rahmen derer auch auf den übrigen Stockwerken ein Zweibettzimmer-Standard für Privatpatienten geplant ist, sowie mit der Modernisierung der alten OP-Säle soll das Projekt in zwei Jahren endgültig abgeschlossen werden. Die Kosten für das gesamte Bauprojekt belaufen sich auf 72,2 Millionen Euro, davon übernimmt die Amper Kliniken AG selbst 53,9 Millionen Euro und der Freistaat Bayern 18,3 Millionen Euro der Kosten.