10. Dezember 2018, 22:13 Uhr MD-Papierfabrik Kripo fahndet weiter nach den Brandstiftern

Die Brandfahnder der Kripo Fürstenfeldbruck ermitteln weiter in der Brandstiftung am vergangenen Freitag auf dem ehemaligen Holzlagerplatz der MD-Papierfabrik in Dachau. Zurzeit werten die Kripobeamten Zeugenaussagen und sichergestellte Befunde aus - eine heiße Spur haben sie jedoch noch nicht. Bei dem Großbrand wurden ein Bus, ein Lkw und andere Fahrzeuge zerstört.