Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Niederroth und Markt Indersdorf sind am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-jähriger Indersdorfer mit seinem Auto auf der Staatsstraße in Richtung Markt Indersdorf unterwegs. Er geriet dabei plötzlich in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Pkw eines 54-jährigen Karlsfelders zusammenprallte. Anschließend schleuderte der Fahrfänger mit seinem Pkw in zwei weitere Fahrzeuge, die auf der Gegenspur unterwegs waren. Der junge Mann überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Der 54-jährige Karlsfelder dagegen mussten mit mittelschweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden aller vier Fahrzeuge zusammen auf rund 30 000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ausrücken und den 54-Jährigen aus seinem Pkw befreien. Zudem mussten alle vier beteiligten Fahrzeuge im Anschluss abgeschleppt wurden. Die Unfallstelle war für dreieinhalb Stunden gesperrt.