15. August 2019, 21:31 Uhr Mart Indersdorf Ausfall von Telefon- und Internetverbindung

In der Marktgemeinde Indersdorf werden wegen Straßensanierungsmaßnahmen der Ortsdurchfahrt in Langenpettenbach weitere Glasfaserumverlegungen notwendig. Wie die Gemeindeverwaltung ankündigt, wird es deshalb im Zeitraum von Dienstag, 20. August, bis Freitag, 23. August, zu zeitweiligen Ausfällen der Telefon- und Internetverbindungen kommen. Störungen sind in Langenpettenbach, Kleinschwabhausen, Eichstock, Stangenried, Wengenhausen, Wagenried, Schönberg, Senkenschlag, Lochhausen und Harreszell zu erwarten. Die beauftragte Fachfirma wird versuchen, die Ausfälle auf das Notwendigste zu beschränken. Sollten Verbindungen länger als einen Tag ausfallen, werden die betroffenen Bürger gebeten, die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 08136/93 41 04, zu informieren.