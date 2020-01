Die Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn wurde vom bayerischen Familienministerium für das bayernweite Programm "Marktplatz der Generationen" ausgewählt. Das hat Bürgermeister Helmut Zech (CSU) jüngst mitgeteilt. Er spricht von "einem großen Erfolg" und verweist darauf, dass sich zahlreiche Kommunen um eine Aufnahme in das Programm bemüht hätten. Zech erläutert: "Das Ziel des Programms ist es, die Lebensbedingungen in unserem Ort so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen und Wünschen älterer Menschen entsprechen." Seniorinnen und Senioren sollen ihr Leben so lange wie möglich "selbstbestimmt und im vertrauten Umfeld der Heimatgemeinde" fortführen können, so Zech, "auch bei Mobilitätseinschränkungen". Von den Projekten, die eine Gemeinde in diesem Bereich anstoße, würden letztlich alle Bürger profitieren, gleich welchen Alters.

Das Programm startet schon in wenigen Wochen: Von Februar an wird die Gemeinde über zwei Jahre vom Projektteam des "Marktplatzes der Generationen" unterstützt, um auf die lokale Situation zugeschnittene Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Die Beratungskosten trägt das Staatsministerium.

Das Marktplatzprojekt startete bereits im Jahr 2017. In den ersten beiden Phasen wurden 42 Kommunen unterstützt, darunter seit August 2018 auch die Gemeinde Bergkirchen aus dem Landkreis Dachau. In der jetzt anlaufenden dritten Runde stoßen 30 weitere Kommunen dazu. Laut Projekthomepage umfasst das zuständige Team sieben Beraterinnen und Berater, die bayernweit im Einsatz sind. Eine Koordinationsstelle sitzt in Regenstauf.

Zech freut sich: "Das Ministerium würdigt damit unsere Seniorenarbeit, die von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie von unseren beiden Seniorenbeauftragten Marianna Steinhart und Edith Limmer getragen wird." Er bedankt sich besonders bei Angelika Keller vom Landratsamt Dachau für die wertvolle Unterstützung sowie bei Staatsministerin Kerstin Schreyer und deren Team.