5. September 2018, 21:59 Uhr Markt Indersdorf/Dachau Polizei erwischt zwei angetrunkene Autofahrer

Die Polizei hat zwei angetrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Während einer Kontrolle auf der Dachauer Straße in Indersdorf am Dienstag stellten die Beamten bei einem 58-Jährigen Alkoholgeruch fest, der Test ergab 1,26 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Mittwochmorgen um 1.30 Uhr wurde in Dachau auf der Augsburger Straße ein 23-jähriger Autofahrer aus Pfaffenhofen an der Glonn kontrolliert. Auch bei ihm stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Der Test ergab einen Wert von 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm deshalb untersagt, den Mann erwarten mindestens vier Wochen Fahrverbot und eine erhebliche Geldbuße.