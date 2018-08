29. August 2018, 21:52 Uhr Markt Indersdorf Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsfehler

Bei einem Verkehrsunfall in Markt Indersdorf am Dienstagmorgen wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Eine 86-jährige Frau hatte mit ihrem Wagen gegen 8.45 Uhr an der Kreuzung Arnbacher Straße und Dachauer Straße einer anderen Fahrerin die Vorfahrt genommen. Die 20-Jährige aus Pipinsried, die auf der Dachauer Straße ortsauswärts unterwegs war, prallte in die Fahrerseite des Wagens. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6000 Euro.