21. Mai 2019, 21:52 Uhr Markt Indersdorf Zuschuss für Feuerwehr-Transporter

Der Fuhrpark der Feuerwehr Niederroth erhält einen neuen Mannschafts-Transportwagen (MTW). Die Regierung von Oberbayern hat der Marktgemeinde hierfür einen Zuschuss in Höhe von 12 500 Euro bewilligt. Das Fahrzeug ist vorwiegend zum Transport von Mannschaft und Gerät in kleinerem Umfang bestimmt. Er ist geeignet zur Aufnahme von mindestens sechs Personen, einer so genannten Löschstaffel, sowie einer kleinen feuerwehrtechnischen Beladung.