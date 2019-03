13. März 2019, 22:13 Uhr Markt Indersdorf Zigarette löst einen Küchenbrand aus

Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften sowie Polizei ist am Dienstag zu einem Brand in Markt Indersdorf ausgerückt. Die 69 Jahre alte Bewohnerin eines Hauses im Klosterring erlitt einem Polizeisprecher zufolge bei einem Küchenbrand eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr stellte rasch die Ursache des Brandes fest: Vermutlich löste eine Zigarette das Feuer aus, in der Hitze platzte dann eine Kaffeemaschine. In der Küche entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.