Am Samstag, 11. Januar 2020, wird an der Mittelschule Markt Indersdorf die außergewöhnliche Zaubershow "Hut ab!" aufgeführt. "Hut ab!" ist der gewagte Mix aus erstaunlicher und mitreißender Zauberkunst und quirliger Comedy des Zauberduos "Junge Junge!". Eine abwechslungsreiche Show irgendwo zwischen Revue und Reisefieber, Comedy und Zauberteppich - on Tour direkt vorbei an Frau Antje aus Holland, Darth Vader und dem berühmten Glockenspiel von der schönen Kalinka. Für ihre außergewöhnliche Art der Zauberkunst erhielten "Junge Junge!" neben vielen internationalen Auszeichnungen den Titel "Weltmeister der Allgemeinen Magie" und - als erste Zauberkünstler überhaupt - den "Magic Masters of Originality" in Las Vegas sowie den Sarmoti-Award von Siegfried und Roy. Besucher können sich deshalb im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern lassen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 19 Euro, Kinder zahlen 15 Euro.