Artikel per E-Mail versenden

Zu einem geselligen Wirtshaussingen lädt das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern an diesem Donnerstag, 19. September, um 20 Uhr in Glonn ein. Im Gasthaus Hohenester stimmen Eva Bruckner und Ernst Schusser Wirtshauslieder und Couplets an - darunter auch Lieder, die früher im Landkreis Dachau gesungen wurden. Liederhefte zum Mitsingen und Mitnehmen stellt das Volksmusikarchiv bereit. Der Eintritt ist frei. Örtlicher Veranstalter ist der Trachtenverein D' lustigen Glonntaler.