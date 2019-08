1. August 2019, 22:07 Uhr Markt Indersdorf Waldbauern informieren bei Abendspaziergang

Über die aktuelle Borkenkäfersituation und die Lage auf dem Holzmarkt informiert die Waldbauernvereinigung bei einem abendlichen Waldspaziergang am Dienstag, 6. August. Eingeladen sind nicht nur Waldbesitzer, sondern alle, die am Wald Interesse haben. Treffpunkt ist in Glonn bei Markt Indersdorf an der Abzweigung Richtung nach Ainhofen. Los geht es um 18Uhr, der Rundgang dauert etwa eineinhalb Stunden.