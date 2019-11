Die Grünen wollen den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land verbessern. Landtagsabgeordneter Markus Büchler stellt die Konzepte der Partei in einem Vortrag vor, der am Montag, 11. November, um 19.30 Uhr in den VHS-Räumen im Augustiner Chorherren-Museum stattfindet. Zu den Forderungen der Grünen gehören der Stundentakt in jedes Dorf, vernetzte Mobilitätsangebote und Elektromobilität.