2. Juni 2019, 21:51 Uhr Markt Indersdorf Volksfestbesucher legen S-Bahn-Verkehr lahm

Dreieinhalb Stunden hat die Deutsche Bahn in der Nacht zum Sonntag die Strecke nach Altomünster gesperrt. Man hatte Angst, Besucher des Volksfestes in Markt Indersdorf zu verletzen und hat deshalb die Züge von 0.15 Uhr an bis 3.45 Uhr nicht mehr auf der eingleisigen Strecke verkehren lassen. Denn um diese Zeit strömten nach Angaben eines Bahnsprechers viele Festbesucher vom Platz aus durch ein Drehkreuz über die Gleise. Wer auf den letzten Zug um 1.36 Uhr nach Dachau und München spekuliert hatte, musste lange warten. Die Bahn setzte schließlich Großraumtaxis ein, um die Fahrgäste zu befördern. Richtung Altomünster fielen drei Bahnen aus.